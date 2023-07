Orages extrêmes : déluge, toit de supermarché qui s'effondre, énormes grêlons... Les premiers dégâts en images

Le toit d'un supermarché s'est effondré à Dijon, un déluge continue de s'abattre sur plusieurs départements ce mardi soir.

Cinq départements sont en alerte rouge aux orages, quand 21 sont en orange et 22 en jaune. C'est un début de soirée très agité qui est prévu sur une grande partie de la France, principalement dans l'Est. En plus d'une activité orageuse qualifiée de violente avec ses fortes pluies, des chutes de grêles ont déjà été constatées et les rafales de vent soufflent jusque-là à plus de 100 km/h.

À Dijon (Côte-d'Or), le toit d'un supermarché s'est effondré à cause des trombes d'eau. Heureusement, l'incident n'a pas fait de blessé selon France 3, ni du côté du personnel ni des clients.

Gros orage en cours sur la ville de Dijon. Un coup de vent a fait tomber le plafond de ce supermarché. #orages pic.twitter.com/Mlyi8cuhR0 — David Segal (@SegalDavid) July 11, 2023

Dans les départements du Grand-Est, d'impressionnantes bourrasques accompagnées de pluie ont balayé les villes, comme ici à Strasbourg :

\ud83d\udd34 Énorme déluge à Licey-sur-Vingeanne à côté de Fontaine-Française en Côte-d'Or#orages



\ud83c\udfa5 Gérard Dupuy pic.twitter.com/ewFZDBHI6A — Le Bien Public (@Lebienpublic) July 11, 2023

#orages #Alsace des vents extrêmement violents frappes l alsace en moment meme pic.twitter.com/bY5EFL7wFN — marc mennecier (@Kennedyfrance22) July 11, 2023

À 21 heures, les rafales de vent étaient moins violentes que prévu... mais ont soufflé jusqu'à 109 km/h à Dijon, 104 km/h à Maiche (Doubs), 103 km/h à Champagnole (Jura) et 100 km/h à Carspach (Haut-Rhin).

Les violents #orages \u26c8atteignent maintenant l'#Alsace avec de fortes pluies du côté de #Mulhouse où la zone se renforce (rafales à plus de 100 km/h dans le secteur). Notons toutefois que les orages ont été globalement moins forts que prévu en fin d'après-midi, car l'énergie de… pic.twitter.com/vct3955HlZ — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 11, 2023

Impressionnant déluge de grêle

Plusieurs départements ont aussi reçu la visite d'énormes grêlons :

Les supercellules provoquent de violentes chutes de grêle sur les secteurs actuellement concernées. Elles sont multiples et sévères sur Allier, Nièvre, Saône-et-Loire, Loire et Rhône. #orages

Photo via Météo Allier pic.twitter.com/z3KEz9M8ow — Keraunos (@KeraunosObs) July 11, 2023

Il y a quelques minutes sous un orage destructeur à Vichy (Auvergne)\ud83d\ude31#orages #zonerose pic.twitter.com/zwuQDXc8sV — Mr. Switch \u270f\ufe0f\ud83d\udcc9\ud83d\udcb0 (@__Mr_Switch) July 11, 2023

Dans les départements les plus violemment touchés par ces orages, il est très fortement recommandé de reporter ses déplacements et de rester à l'abri chez soi.