Orages extrêmes de mardi soir : 38 000 éclairs enregistrés en France, voici les départements les plus foudroyés

Du Grand-Est au Massif central, voici qui a vu passer le plus d'éclairs dans le ciel mardi soir.

L'Observatoire français des orages et des tornades, Keraunos, a enregistré 38 008 éclairs dans la journée de mardi 11 juillet 2023, alors que la soirée a été marquée par un phénomène particulièrement violent dans l'est de la France.

Météo France avait placé cinq départements en vigilance rouge (Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Haute-Sapone, Doubs et Jura) jusqu'aux alentours de 22 heures, quand 21 étaient en orange et 22 en jaune. Quelques dégâts ont été constatés, notamment l'effondrement du toit d'un supermarché à Dijon (Côte-d'Or) :

Gros orage en cours sur la ville de Dijon. Un coup de vent a fait tomber le plafond de ce supermarché. #orages pic.twitter.com/Mlyi8cuhR0 — David Segal (@SegalDavid) July 11, 2023

Qui a vu le plus d'éclairs ?

Les impacts de foudre ont été les plus nombreux en Saône-et-Loire, en Côte-d'Or et dans l'Allier. Le point sur les départements les plus touchés :

Saône-et-Loire : 6 320 impacts de foudre

Côte-d'Or : 4 604 impacts de foudre

Allier : 3 389 impacts de foudre

Haute-Saône : 2 916 impacts de foudre

Bas-Rhin : 2 546 impacts de foudre

Loire : 2 302 impacts de foudre

Moselle : 2 004 impacts de foudre

Rhône : 1 627 impacts de foudre

Doubs : 1 419 impacts de foudre

Haut-Rhin : 1 418 impacts de foudre

Meurthe-et-Moselle : 1 286 impacts de foudre

Vosges : 1 153 impacts de foudre

Jura : 1 131 impacts de foudre

Nièvre : 1 048 impacts de foudre

Haute-Marne : 1 008 impacts de foudre

Puy-de-Dôme : 893 impacts de foudre

Territoire de Belfort : 545 impacts de foudre

Ain : 540 impacts de foudre

Yonne : 453 impacts de foudre

Aube : 375 impacts de foudre

Meuse : 355 impacts de foudre

Les communes les plus foudroyées

Voici les communes qui ont été les plus foudroyées mardi soir :