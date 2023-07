Orages extrêmes : les images des énormes grêlons tombés dans les départements les plus durement touchés

Cinq départements sont en vigilance rouge aux orages, ces derniers s'accompagnent de grosses chutes de grêle et de bourrasques très puissantes.

Un phénomène extrême touche le nord-est de la France alors que cinq départements ont été placés en vigilance rouge orages par Météo France, que 21 sont en orange du Grand-Est à l'Occitanie et 22 en jaune.

\u26c8\ufe0fDes #orages particulièrement violents sont attendus dans la soirée de la Franche-Comté au Haut-Rhin. Rafales de #Vent loc >130km/h et des #Grêlons de plus de 5cm possibles. \u26c8\ufe0f

5 dpts en #VigilanceRouge #Orages.

Restez informés\u27a1\ufe0fhttps://t.co/CSYEovTI83 pic.twitter.com/VT8G4U6r2s — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 11, 2023

De violents déluges de grêle sont à prévoir. Keraunos, l'Observatoire français des orages et des tornades, rapporte déjà des chutes "multiples et sévères" dans l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Loire et le Rhône :

Les supercellules provoquent de violentes chutes de grêle sur les secteurs actuellement concernées. Elles sont multiples et sévères sur Allier, Nièvre, Saône-et-Loire, Loire et Rhône. #orages

Photo via Météo Allier pic.twitter.com/z3KEz9M8ow — Keraunos (@KeraunosObs) July 11, 2023

Grêlons de 5 cm et plus confirmés en plusieurs points du sud de la zone concernée par un risque d'#orages extrêmement violents. https://t.co/zL7SmAHIYJ — Keraunos (@KeraunosObs) July 11, 2023

Les habitants appelés à se mettre à l'abri

Il est conseillé aux habitants de reporter leurs déplacements et de rester chez eux dans les départements où les orages s'annoncent les plus violents. Des bourrasques puissantes pourraient accompagner les supercellules orageuses à plus de 150 km/h.

Les habitants des départements en vigilance rouge devraient avoir reçu une alerte par SMS leur demandant de rester à l'abri.

.