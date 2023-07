"Orages extrêmes", grêlons géants, rafales à plus de 150 km/h : la vigilance maximale déclenchée pour la première fois depuis 2014

Un phénomène extrêmement violent pourrait toucher une partie de la France, surtout le nord-est.

Les orages s'annoncent "extrêment violents" dans le nord-est ce mardi 11 juillet 2023, selon les prévisions de Keraunos, l'Observatoire français des orages et des tornades. Le risque est maximal alors que des rafales de vent pouvant souffler au-delà de 150 km/h pourraient accompagner la supercellule orageuse. "Des chutes de grêle pouvant atteindre 6 à 8 centimètres seront possibles sous les supercellules les plus virulentes".

Comme le présente Keraunos, tous les secteurs ne seront pas touchés aussi durement. "On observera des zones étendues sans dégât et d'autres avec des dégâts potentiellement lourds. On peut avoir des vents à 70 km/h à un endroit et à 150 km/h à 5 km de là".

\u2757\ufe0fIl faut noter que typiquement, tous les secteurs du nord-est/centre-est ne seront pas touchés de la même façon. On observera des zones étendues sans dégât & d'autres avec des dégâts potentiellement lourds.

On peut avoir 70 km/h à un endroit "X" et 150 km/h à 5 km de là. #orages https://t.co/e7fg3WofSz — Keraunos (@KeraunosObs) July 11, 2023

Ce niveau d'alerte maximal de Keraunos n'a été émis qu'à 5 reprises depuis 2009. La dernière remonte à juin 2014 dans le Nord-Pas-de-Calais.

Pour contextualiser, le niveau maximal a été émis à peu d'occasions :

- 25/5/2009 Nord de la Seine

- 14/7/2010 Chalmpagne-Ardennes

- 12/7/2011 Franche Comté

- 27/7/2013 Nord de la Seine

- 9/6/2014 Axe SO/NPDC#orages https://t.co/GHBxRQyUEr — Keraunos (@KeraunosObs) July 11, 2023

22 départements en orange pour Météo France

Météo France a placé 22 départements en vigilance orange aux orages, et 29 sont en jaune. Il n'est pas impossible qu'une vigilance rouge soit annoncée en fin d'après-midi dans les départements du Grand-Est et le nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes si les orages prennent une tournure dangereuse.

22 départements sont en orange, 29 en jaune. Capture - Météo France

La vigilance orange descend jusqu'au Massif Central et l'Aveyron, où les orages devraient frapper dans la soirée.

Des trains à l'arrêts, les habitants invités à rester chez eux

La SNCF a d'ores et déjà annoncé que les TER, sur plusieurs axes, ne circuleront pas ce mardi.

Les axes concernés sont :

A partir de 14h30 : Lyon – Bourg- en-Bresse ; Lyon – Paray-le-Monial ; Saint-Etienne – Le Puy-en-Velay

De 14h30 à 19h00 : Lyon – Macon ; Lyon – Ambérieu ; Lyon – Saint-Etienne ; Lyon – Roanne ; Saint-Etienne – Roanne ; Saint-Etienne - Montbrison https://t.co/XQLsO9kMxk — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) July 11, 2023

Les préfectures des départements du Grand-Est qui seront sûrement les touchés appellent les habitants à limiter leurs déplacements. Il est fortement conseillé de ne toucher en aucun cas aux fils électriques qui pourraient tomber au sol à cause des intempéries.

Enfin, face à ce fort épisode orageux, il n'est pas recommandé de s'abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi.

?\ud83c\udf29 Météo France place le #Jura en vigilance orange « orages » ce mardi, à partir de 14h. Des orages potentiellement violents pourront s’accompagner de très fortes rafales de vent 100-120km/h, de fortes chutes de grêle, fortes précipitations (20-40 mm).

\u26a0\ufe0f Soyez prudents ! pic.twitter.com/InZcex5d3N — Préfet du Jura (@Prefet39) July 11, 2023

.