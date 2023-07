CARTE. Orages : deux départements d'Occitanie, dont l'Aveyron, basculent en vigilance orange, ce mardi

Alors qu'une double vigilance orange touche l'Hexagone, ce mardi 11 juillet 2023, Météo France a élargi la zone concernée par les orages. L'Occitanie est désormais mentionnée.

Entre les orages et la canicule, c'est une double vigilance orange qui touche l'Hexagone, ce mardi 11 juillet 2023. Jusqu'alors épargnée, l'Occitanie est, finalement, concernée par le premier phénomène.

Deux départements

En début de matinée, ce mardi, 20 départements étaient placés en vigilance orange. Soit pour les orages, soit pour la canicule. Grandement concentrée sur l'est du pays, la zone s'étend concernant le premier motif, puisque l'Occitanie est désormais mentionnée par Météo France. L'Aveyron et la Lozère ont, en milieu de matinée, viré à l'orange pour les orages.

L'Aveyron vire à l'orange, à son tour, ce mardi 11 juillet 2023. Météo France - Capture d'écran

En Aveyron, c'est à partir de 20 heures que la vigilance orange sera déclenchée. Ce sera le cas 60 minutes plus tard, en Lozère.

"Un fort risque de phénomène violent"

Dans son bulletin, Météo France indique que "cet après-midi, des orages potentiellement très violents vont se développer de l'Auvergne à l'Alsace. Ils se déplacent rapidement vers l'est et le nord-est en cours d'après-midi et en soirée de mardi, balayant les départements placés en vigilance orange". Il y a un "fort risque de phénomène violent".

À quoi s'attendre en Aveyron ?

Selon les prévisions, c'est la totalité du département aveyronnais qui devra composer avec les orages, durant cette soirée du 11 juillet 2023.