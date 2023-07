Laguiole. Deux parcours sous forme de jeu de piste pour découvrir le patrimoine autrement

L’office de tourisme en Aubrac inaugure pour les vacances scolaires ses nouveaux parcours "Baludik".

Deux jeux de piste numériques pour enfants, et ados à la découverte des villages à faire en famille.

"Baludik", c’est une application de création de parcours scénarisés sous forme de jeu de piste permettant de découvrir le patrimoine de manière ludique. La collaboration de l’office de tourisme avec "Baludik", s’inscrit dans une volonté de rendre plus accessibles et adaptées les visites de villages au public familial en rendant la découverte vivante où le public devient véritablement acteur de sa visite. Ces projets répondent à une demande de plus en plus présente des visiteurs qui souhaitent découvrir un territoire de manière autonome, amusante et innovante.

En ce début d’été l’équipe de l’office du tourisme a créé ces deux circuits, d’autres sont en projet pour mailler le territoire Aubrac Carladez Viadène.

Sur le village de Laguiole, aidez Max, à reconstituer le carnet de son grand-père dont les souvenirs s’apparentent à l’histoire du village. À Mur-de-Barrez, suivez les indices, accomplissez les missions, résolvez des énigmes pour aller au bout de l’aventure dans les ruelles historiques du village.

Téléchargez l’application gratuitement sur votre smartphone, ou rendez-vous dans les bureaux d’accueil de l’office de tourisme pour de plus amples renseignements.