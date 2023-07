Druelle-Balsac : le financement participatif est lancé pour la future centrale solaire

La société VSB énergies nouvelles vient d'ouvrir la collecte pour le financement participatif de la centrale photovoltaïque située à Druelle-Balsac.

Située sur la commune de Druelle Balsac, cette centrale photovoltaïque au sol en cours de réalisation, sera installée sur une ancienne exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.

Réservé aux habitants de la commune jusqu'au 10 juillet

La collecte a débuté fin juin, et ce jusqu'au 4 août, exclusivement dans un premier temps, aux habitants de Druelle-Balsac pendant deux semaines. Elle sera ensuite élargie aux habitants de Clairvaux d’Aveyron, Valady, Salles-la-Source, Onet-le-Château, Rodez, Olemps, Luc-la-Primaube et Baraqueville. Les trois premières semaines de la collecte, le montant maximal par investisseur sera plafonné à 2 500 €. Passé ce délai, il n’y aura plus de plafond d’investissement. L’objectif de la collecte réalisée est de 210 000 €. Concrètement, un prêt de 1000€ rapporte 65€ au bout d'un an.

Pour rappel, la puissance totale de la centrale sera de 9,2 MWc, composée de 16 740 panneaux pour produire 10 542,015 MWh/an soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 4 949 Français. Sa mise en service, en fin d'année, permettra d’éviter le rejet d’émission de 2 657 tonnes de CO 2 par an.

Pour en savoir plus : https://fr.enerfip.eu/placer- son-argent/investissement- solaire/soleil-de-balsac/