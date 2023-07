Druelle Balsac. La commune bien représentée au spectacle Les Misérables joué à Rodez fin juillet

Du 26 au 30 juillet, sur la place Foch, à Rodez, "Rutènes en scène" présentera son nouveau spectacle nocturne "Les Misérables", dans une mise en scène de Fabien Austruy. Il s’agissait pour Fabien de rendre accessible cette œuvre du patrimoine en utilisant différents supports artistiques (théâtre, cinéma, musique anachronique, décors 2D), et qui pourront attirer différentes générations à travers une frise chronologique du destin de Jean Valjean, racontant tour à tour ses rencontres et ses aventures. Druelle-Balsac sera bien représentée puisque neuf habitants de la commune auront la joie et l’honneur d’y participer. Le jeune Esteban Pigé-Massif, demeurant au Pas, tiendra le rôle de Gavroche. Les filles Thénardier enfants seront jouées par Astrid et Louise Chabrier, habitant au Bouldou. Océane Mazetti, de Rouméguet, Robin Crabol, sa maman Lidia Lorenzo et Gérard Bibal, résidant à Druelle village feront également partie du casting.

Notons aussi la présence d’Émilie Chabrier, qui officiera en tant que coiffeuse, et d’Amandine Pigé-Massif comme manutentionnaire. Tous nos vœux accompagnent tous ces Druello-Balsacois dans cette belle aventure et souhaitons à "Rutènes en scène" une pleine réussite pour ce merveilleux spectacle.