Valady. L’envolée du club de savate boxe française

C’est sous la houlette de son président Kévin Spiegel que s’est déroulée l’assemblée générale du club ABC Nuces clôturant ainsi la saison 2022-2023. Le rapport financier présenté par la trésorière Christine Puga, ainsi que le rapport technique du directeur technique Michel Costes ont précédé le rapport moral du président. Cette année post-covid a connu une belle envolée, puisque ce sont près de 35 adhérents de plus de 12 ans qui sont venus s’adonner à la savate boxe française. La section enfants (8-12 ans) n’a pas pu voir le jour, faute de participants. La saison a permis à 5 jeunes de 13 à 18 ans, ainsi qu’au président, de participer à des compétions sous forme d’assauts. Michel Costes a rappelé que "lors des assauts, les coups ne doivent pas être portés avec puissance mais sous forme de touche, où la technique est privilégiée. Les techniques de poing ou de pieds sont comptabilisées, déterminant ainsi le meilleur tireur". La saison prochaine reprendra mi-septembre. Les cours auront lieu le lundi et le mercredi de 19 heures à 20 h 30 pour les plus de 12 ans. Un cours enfants (8-12 ans) sera remis en place le lundi de 18 heures à 19 heures. La possibilité d’accepter des enfants plus jeunes (6-7 ans) reste ouverte avec l’acceptation du directeur technique "en fonction de la maturité, de la morphologie, et de la motivation de l’enfant". La saison prochaine, les dirigeants envisagent également de former 1 à 2 initiateurs afin d’alléger la charge des intervenants actuels. Les membres du bureau ont chaleureusement remercié Alycia pour son assiduité avant d’inviter les participants à partager un apéro dînatoire offert par le club.