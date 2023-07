Nouveau dans ce village aveyronnais : un commerce spécialisé dans la laine de chèvre mohair

On découvre les effets confectionnés en laine mohair de Muriel et Serge !

Muriel de Barbera et Serge Tavernier viennent d’Albi. Ils sont installés depuis le 8 décembre 2022 rue de la Confrérie dans l’ancienne droguerie Marc qui servit plus tard de cabinet de réflexologie, et proposent à la vente des effets confectionnés en laine mohair.

Lorsqu’ils vivaient en pays albigeois, Muriel élevait 30 chèvres mohair qui, tondues deux fois par an, donnaient à chaque tonte trois à quatre kilos de poils chacune. Rassemblés en ballots, ils étaient envoyés à une entreprise de filature en Italie et au retour, Muriel travaillait en autodidacte la laine lavée, colorée, cardée. En tissage, tricot ou crochet, elle use beaucoup de temps, de patience, de recherche créative pour confectionner bonnets, écharpes, mitaines, broches, étoles.

Nouvelle impulsion dans le village

Sa touche personnelle : insérer de la soie et feutrer le tout afin que les deux matières se confondent et servent alors de base et de support à des pans de gilets ou à des tableaux décoratifs.

Quant à Serge, ancien ébéniste, il a installé son métier à tisser dans un coin du magasin et se prépare, lui-aussi, à travailler la laine pour apporter de la matière à la créativité de Muriel. Ce tout nouveau commerce au centre du bourg redonne une impulsion dynamique à la vie du village.