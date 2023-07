Mur-de-Barrez. Carladez Goul sportif : une assemblée entre satisfaction et déception

Le Carladez Goul sportif a tenu son assemblée générale à Raulhac pour clôturer la saison 2022-2023.

Un bilan partagé entre des motifs de satisfaction et de déception.

Le club compte 146 licenciés contre 149 la saison précédente. La répartition des licences : 20 dirigeants, 3 arbitres officiels, l’équipe féminine compte 14 licences, les seniors hommes et U 18, 45 licences. L’école de foot compte 64 licenciés dont 15 U15, 13 U13 et 36 en foot animation. Comme toujours, les éducateurs se sont dévoués sans compter.

Au niveau des résultats, notre équipe première a connu une saison difficile et va descendre en D2 la saison prochaine mais l’équipes 2 finit 3e et va monter en D3 ; elle a atteint les demi-finales en coupe Barrès. Nos féminines finissent secondes de leur championnat. L’équipe U15 (en photo) en entente avec Vic-sur-Cère termine première de son championnat sans avoir perdu un seul match. Les arbitres officiels se sont distingués : Serge Delpuech a dirigé plus de 30 matches et Julien Prunet plus de 15 matches en une demi-saison qui était sa première. Pour la saison prochaine, il est prévu d’engager une équipe en championnat U18.

Ainsi toutes les catégories de jeunes seront représentées.

Côté finances, les dépenses ont été contenues et n’ont pas dépassé les recettes. Après avoir fêté ses 20 ans avec une fête particulièrement réussie, tout le monde va apprécier une trêve avant de rechausser les crampons avec comme objectif le retour en élite du championnat du Cantal. Bonnes vacances à tous en attendant la rentrée.