Moyrazès. Eco-école : l’école s’illustre à nouveau avec un label argent

En 2023, 916 projets ont été labélisés sur la France et ses outremers dont 94 en Occitanie. Quatre niveaux (bronze, argent, or, platine) permettent de traduire la diversité des projets menés par les établissements scolaires ainsi que leur degré d’aboutissement.

Reconnue parmi 362 établissements français

Labélisée depuis 2016 (7 labélisations obtenues), l’école a été reconnue cette année parmi les 362 établissements français ayant reçu le label argent. Sur la thématique des solidarités, elle s’est illustrée grâce à différentes actions solidaires et écologiques telles que faire le tri (mais cela, elle le fait depuis des années !), initier et entretenir un potager, donner des jouets aux enfants de l’hôpital, fabriquer des objets vendus lors du marché de Noël, concevoir et offrir des cartes de Noël aux personnes isolées, mettre en place un groupe de médiateurs lors du temps scolaire, participer au projet de village "Jean Mazenq", collaborer avec les deux autres classes de l’établissement à des projets d’art solidaire, participer à un concert réunissant trois écoles, mettre en place un coin calme pour les enfants, développer des partenariats avec la bibliothèque, etc.

Vous l’aurez compris, compte tenu de l’importance du nombre d’actions, ce label, remis en 2023, est le fruit d’une année de travail bien remplie. La cérémonie se termine par la montée de drapeau suivie d’un petit pot pour remercier toutes les personnes qui ont accompagné la communauté éducative.

Pour rappel, Eco-école est un programme de Teragir. Cette association d’éducation au développement durable, a pour missions la sensibilisation et la mise en démarche de tous les acteurs et actrices de la société (personnels éducatifs, entreprises, institutionnels, citoyens et citoyennes, etc.) pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par l’ONU. Opératrice privilégiée des ODD en France, cette association, reconnue d’intérêt général, anime un ensemble de programmes d’actions tels que le Pavillon bleu, la Clef verte, Eco-école, la Journée internationale des forêts et Jeunes Reporters pour l’Environnement.

Eco-école apporte son soutien aux établissements scolaires, de la maternelle au lycée, pour mettre en place une pédagogie de projet grâce à huit thématiques et à une méthodologie adaptée au contexte scolaire. Eco-école a également pour particularité d’impliquer l’ensemble des parties prenantes d’un établissement scolaire, élèves comme adultes.

Ce projet est à la fois source et support d’apprentissage. Il permet aux élèves de développer de nouvelles compétences et d’illustrer les enseignements en les rendant plus concrets. La démarche invite également à ouvrir l’établissement scolaire sur son territoire, en collaborant avec différents acteurs : parents d’élèves, collectivité territoriale, association et entreprise locales, etc.