Florentin-la-Capelle. Familles rurales préparent un super programme à partir du 13 août

L’assemblée générale de l’association Familles Rurales s’est tenue, à la bibliothèque de Florentin. La présidente Brigitte Hochart a remercié Lucien Veyre, le maire, pour sa présence ainsi que les membres du conseil d’administration et les adhérents. Malheureusement, le nombre de participants n’étant pas suffisant pour atteindre le quorum, l’assemblée générale a été close pour ouvrir une assemblée extraordinaire.

Un programme riche et varié à venir

Le bilan moral ainsi que le bilan financier ont été présentés, celui-ci reste sain. Ils ont été approuvés à l’unanimité. Les membres du conseil d’administration sont les suivants : Brigitte Hochart, Brigitte Jouclard, Delphine de Laparra Mousset, Yvonne Pélamourgues, Hélène Boulestreau, Sandrine Rouquier, Virginie Brian, Mathilde Lattes et Annie Calvet : nouvelle administratrice.

Le prix de la carte d’adhérent est de 27 €. Des projets ont été planifiés mais certaines dates restent à fixer : vente de gâteaux, le dimanche 13 août de 10 h à 12 h.

Les marchés de producteurs, le jeudi 20 juillet à Florentin et le jeudi 3 août à La Capelle avec organisation de jeux pour enfants (Kolantha, etc.). L’après-midi : atelier peinture pour enfants, repas partagé, retraite aux flambeaux. Les cours de gym devraient reprendre en septembre.

Octobre rose et quine le dimanche 8 octobre. Grillée de châtaignes et film "Madame Agar" le dimanche 29 octobre. Sortie en covoiturage pour voir le patrimoine local et goûter. Sortie intergénérationnelle au Bowling.

Organisation d’un nouvel après-midi occitan (patois). Décoration de Noël dans les villages. Journal semestriel "Les Flocasseries" : 95 abonnés à ce jour. Tarif abonnement : 14 € pour deux ans. Pour le prochain abonnement qui débutera début 2024 : une proposition a été faite d’envois par e-mail pour les personnes qui le désirent (donc pas de frais d’envoi pour les abonnés éloignés).

L’association remercie vivement la mairie pour l’aide financière et matérielle qu’elle lui apporte.