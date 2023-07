Réquista. Journée détente du Secours catholique

L’équipe locale du Secours catholique a organisé une journée de détente qui a réuni 45 personnes pour un pique-nique au pont des Girbes, jeudi 6 juillet. Après le départ en covoiturage, le groupe s’est dirigé vers le village de Connac afin de découvrir l’exposition de peinture de l’"Atelier bleu".

Cette sortie était spécialement dédiée aux participants de l’atelier mensuel qui se tient le premier vendredi de chaque mois, ainsi qu’aux personnes seules résidant dans les paroisses de Saint-Pierre de l’Alrance et du Giffou. L’équipe locale de bénévoles et l’animatrice de la délégation Tal ont conjointement mis en place cette magnifique journée de partage et de convivialité au bord du Tarn sur l’aire très bien aménagée et très ombragée, pour une bonne protection cotre l’ardeur du soleil de juillet ce jour-là. L’atelier créatif et surtout convivial, qui a lieu chaque premier vendredi du mois, et qui réunit une vingtaine de participants, prendra une pause estivale juillet et août et reprendra ses activités le vendredi 1er septembre. Cet atelier est ouvert à toute personne cherchant à tisser des liens sociaux, à se rendre utile, en mettant ses capacités au service des plus démunis. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 06 33 32 90 07. Au cours de cet atelier, des objets de décoration sont fabriqués et mis en vente à la fin de l’année, le bénéfice de ces ventes étant bien utilisé.

De plus, l’équipe locale sera présente lors de la brocante de Réquista, qui se tiendra samedi 9 septembre.

Il faut rappeler que la mission du Secours Catholique consiste à accueillir et accompagner les personnes et les familles en situation de fragilité et d’isolement sur le territoire. L’organisation travaille en étroite collaboration avec les services sociaux du département, elle est partenaire de l’association "Échanges solidaires" qui propose un service d’aide à la mobilité grâce à des chauffeurs bénévoles dans la région de Réquista.