Mayran. Le village à dos de poney pour s’initier aux plaisirs de l’équitation

En ce mois de juillet, l’association Belcastel Accueil Information propose une animation à l’attention des plus jeunes, dimanche 16 juillet entre 14 h 30 et 18 heures. Une initiation poney, qui remporte toujours un vif succès sera à nouveau proposée aux enfants de 3 à 10 ans. Laure Moreau et des membres de l’association Cavale en Vallon (Association de cavaliers solidaires) de Clairvaux-d’Aveyron ainsi que des bénévoles de l’association belcasteloise encadreront cette animation. Le départ des rotations s’effectuera au niveau du camping sur les berges de l’Aveyron. Grâce aux précieux conseils d’une monitrice d’équitation, les enfants pourront connaître les premières sensations de monte pour certains et découvrir le village de façon originale et ludique : " En libre participation, certains de nos cavaliers en herbe iront parcourir les calades, d’autres longeront l’Aveyron et profiteront d’une magnifique vue du village" ont commenté les organisateurs.