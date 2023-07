Espalion. Les collégiens de 3e Méba de l’IIC testent leurs ofnis

Après la conception et la fabrication et les essais des ognis (objets glissants non identifiés) début février, les élèves du Méba (Métier études bois et ameublement) de l’IIC, se sont penchés sur la conception d’objets flottants non identifiés (ofnis).

Pas tout à fait des bateaux, ni des radeaux… Le cahier des charges était simple : il fallait que ça flotte, que ce soit fabriqué uniquement avec de la "récup" (sauf les sangles à cliquets) et que ce soit démontable pour le transport.

Quelques plans, quelques mesures puis tout le monde a commencé à démonter des palettes afin de récupérer les planches avec un objectif, que tout soit prêt pour mi-juin, pour passer deux jours en camping au lac de Pareloup à monter, tester, puis démonter ces ofnis. Évidemment, tout ne s’est pas passé comme prévu. Entre la conception et la fabrication, il y a tout un monde. Les élèves qui n’étaient que 8 se sont retrouvés à 12. Il a fallu recomposer les équipes, faire avec des nouvelles idées, discuter et s’entendre.

Avec les ponts, les jours fériés de mai, le temps s’accélère, et les élèves sont venus entre midi et deux pour avancer et terminer les embarcations. Dernier coup du sort, les orages. La nuitée en camping a été annulée à cause du mauvais temps.

Un peu tristes de ne pas avoir réalisé tout ce qui était prévu, les élèves et les accompagnateurs (merci Christian Camviel), s’en sont tout de même donné à cœur joie un mardi.

L’eau était à 19° dans le lac, mais personne n’a eu froid. Certaines embarcations n’étaient pas très au point, très instables. C’est justement ce qui est drôle. À midi, le poulet et la saucisse étaient bien cuits, les Chamallows® bien rôtis, les pommes de terre un peu carbonisées, les sodas bien frais, et, entre les gouttes, le repas s’est bien passé.

Tout le monde a passé un excellent moment, un peu court certes, mais contre la météo, on ne peut rien.