La Selve. Les écoliers à Laguiole

Les écoliers accompagnés des maîtresses et de quelques parents ont passé la journée à Laguiole. Pour commencer, leur compatriote selvois Régis Saint Geniès les a accueillis au Suquet. Après une rencontre avec Sébastien Bras, ils ont pu profiter d’une visite complète du célèbre restaurant et de son hôtel, tout en écoutant les explications de Régis sur le fonctionnement et la philosophie de la maison Bras. Ensuite, la famille Capoulade leur a ouvert les portes de son musée : le grenier de Capou qui a enthousiasmé petits et grands. L’occasion de découvrir de vieux objets et leur utilisation, toujours dans la bonne humeur. Puis, ils ont visité la Coopérative Jeune Montagne où ils ont pu déguster différents types de fromages de Laguiole.

Et enfin, ils sont allés dans l’atelier de coutellerie de Benoît l’Artisan où les secrets du fameux couteau leurs ont été dévoilés. Ils ont même pu assembler eux mêmes un petit couteau. La journée s’est terminée bien sûr au pied du taureau.

L’ensemble de groupe a été chaleureusement accueilli par tous ces hôtes, qu’ils en soient tous remerciés.