Lignes, tarifs, gares : les TGV de la Renfe débarquent ce jeudi en France, voici tout ce qu'il faut savoir

Ce jeudi 13 juillet 2023 est un grand jour pour le transport ferroviaire en France, puisque les TGV espagnols de la Renfe inaugurent la liaison Barcelone - Lyon. Le début d'une véritable implantation sur l'Hexagone.

C'est le grand jour ! La Renfe débarque en France ce jeudi 13 juillet, avec une liaison entre Barcelone et Lyon. Trajets, billets, futures lignes : tout savoir sur l'arrivée de la compagnie espagnole dans l'Hexagone.

4 heures 58, top chrono !

C'est donc la ligne entre Barcelone et Lyon qui symbolise cette entrée en matière des TGV espagnols sur les rails français. Grand départ de Catalogne à 8 heures 22 pour une arrivée à 13 heures 20 dans la troisième ville de France. Pour boucler son périple, long de 4 heures 58, le train passe par Girona et Figueres, avant d'arriver en France via Perpignan, desservir Narbonne, Montpellier, Nîmes, Valence, et enfin arriver à Lyon.

El primer tren comercial del #AVEFrancia viaja ya desde Barcelona a Lyon.

A bordo, más de 200 pasajeros, de los que 120 harán el trayecto completo.

\ud83c\uddea\ud83c\uddf8\ud83d\ude84\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 pic.twitter.com/5MpW2NGuON — Renfe (@Renfe) July 13, 2023

Concernant les retours, comme la Renfe l'indique sur son site internet, les trains partent de Lyon à 14 heures 30 pour une arrivée à Barcelone à 19 heures 32.

Pour 29 euros

Les prix des billets sont très attractifs, puisqu'il est possible de rallier les deux villes pour seulement 29 euros ! Il faut en profiter, car comme l'annoncent nos confrères de France Info, les tarifs augmenteront à l'automne. Pour se procurer des billets de train, rendez-vous sur ce lien.

Un riche mois de juillet

Le 13 juillet est l'une des deux dates phares du mois pour la Renfe, qui mettra en service une deuxième ligne entre l'Espagne et la France. En effet, les villes de Madrid et Marseille seront également reliées via les TGV espagnols, et ce à partir du 28. Le prix du billet sera également de 29 euros pour voyager entre la capitale espagnole et la cité phocéenne.

Des trajets franco-français sont également au menu, comme, par exemple, un Lyon-Perpignan. Le prix du billet sera de "9 euros pour les voyages entre gares françaises", a annoncé Renfe.