Mouret. "Sur les pas des enfarinés", une randonnée patrimoniale

Jeudi 27 juillet, l’association Sauvegarde patrimoine Mouret organise sa traditionnelle randonnée "Sur les pas des enfarinés".

Comme déjà connu de très nombreuses personnes, les enfarinés, fidèles de la petite église étaient appelés ainsi parce que, pour les offices, en imitation des nobles proches du roi, ils se poudraient les cheveux avec de la farine faute de poudre de riz.

La rando partira de la salle des associations de Villecomtal à 9 heures. Elle conduira les participants jusqu’à la croix de Montjoule avec un arrêt devant l’église de Sénepjac. Vers midi, halte à Redon, pour un repas (à l’extérieur) : entrée froide, saucisse et pommes de terre cuites au feu de bois, fruit, vin, café.

L’étape suivante sera la croix de Montjoule et ses inscriptions "Dieu et le Roi – L’Autel et le Trône." Le retour à Villecomtal via Luffau est prévu vers 17 heures. 15 km environ, difficulté moyenne (dénivelé).

Participation à la randonnée et au repas, 10 €. Afin de prévoir l’organisation du repas, une réservation est indispensable avant le 24 juillet (le nombre de places est limité) auprès d’André au 06 33 98 93 51 ou de Bernard au 06 21 49 21 54.