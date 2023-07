CARTE. Les orages sont de retour samedi : 39 départements placés en vigilance jaune

Les orages et des vents violents vont concerner une bonne partie du pays toute la journée de samedi.

Des orages "parfois forts" arrivent samedi sur une bonne partie de la France, toute la journée de samedi 15 juillet 2023. Météo France a placé 39 départements en vigilance jaune, dont plusieurs en Occitanie : l'Aveyron, le Lot, le Tarn, le Gers et l'Ariège.

La salve orageuse devrait être plus marquée dans l'après-midi et la soirée. "Sous ces orages, des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent seront à craindre", informe Météo France.

Les 39 départements en vigilance orages. Capture - Météo France

L'épisode orageux va s'accompagner de vents forts, 10 départements sont en vigilance jaune : l'Ain, le Rhône, la Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, la Manche, les Côtes-d'Armor et le Finistère.

Les 10 départements en vigilance vent violent. Capture - Météo France

Encore des vigilances canicule

Les fortes chaleurs ne vont pas quitter le sud du pays. "Dans le sud-est du pays, les températures maximales vont se maintenir à un niveau élevé, 30 à 32 degrés sur la côte et 32 à 36 degrés dans l'intérieur. quant aux températures minimales, elles évolueront peu par rapport à ces derniers jours".

Les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange à la canicule, huit départements sont maintenus en vigilance jaune : le Var, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde.

Les départements en vigilance canicule. Capture - Météo France

.