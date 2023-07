Saint-Christophe-Vallon. Les grands de maternelle médaillés par l’Amopa

Les élèves de grande section de l’école publique Arc-en-Ciel Vallon ont participé au concours national proposé par l’association des membres de l’Ordre des palmes académiques (Amopa) sur le thème "art et mathématiques".

C’était une première pour cette classe qui, après avoir étudié les œuvres réalisées par Victor Vasarely basées sur une organisation de formes géométriques, était invitée à créer leur propre composition plastique en s’inspirant de ses œuvres "Colonnes", mais sans les copier. Leur très belle production leur a valu une sélection régionale et un premier prix départemental. Une remise des lots effectuée par les membres de l’Amopa 12, en présence du maire Christian Gomez, des parents et des enseignantes s’est déroulée récemment à l’école. Chaque enfant s’est vu remettre une médaille et des félicitations pour son implication dans la réalisation de ce projet collectif. Une coupe a été offerte à la classe, un très beau trophée qui trône désormais à l’entrée de l’école. Cette remise officielle s’est clôturée par une dégustation de fouace agrémentée de rafraîchissements.