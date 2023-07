Entraygues-sur-Truyère. Quatre films autour de l’argent et la fortune au cinéma proposés cet été

Balzac, anticipant dans sa "Comédie humaine" la financiarisation du monde, met en scène deux principes, l’or et le plaisir, très actifs au cinéma : Grisbi, oseille, arnaque, casse, braquage, dollars, millionnaire, milliardaire… L’argent est bien souvent lié à toutes sortes de vilenies qui garantissent une dramaturgie haletante… Cet été, Cinécure vous invite autour de quatre films, sélectionnés pour vous sur ce thème.

Vendredi 21 juillet, à La Vostra, (ZI Entraygues) à partir de 18 h.

À 19 h 30, présentation de "Cinoche et Grisbi : argent et fortune au cinéma…"

À 20 h, début de la soirée musicale avec Fanny et Jérémy Peret : le duo Bozane propose un répertoire varié, qui va de la musique argentine à Otis Redding ou Jimi Hendrix. De 20 h à 22 h, repas, assiette composée, boissons et desserts à la carte.

À 22 heures, projection en plein air (repli au cinéma en cas de pluie) : "Robbery" (Trois milliards d’un coup), film de P. Yates, 1967, (GB), 1 h 54, VOST.

Paul Clifton constitue une équipe de criminels afin d’effectuer le casse du siècle, braquer le train postal qui relie Glasgow à Londres, un fait réel qui a inspiré les cinéastes… Soirée musicale : 5 euros, film en plein air : 5 euros, Assiette composée, 12 €. Billet associant soirée musicale et cinéma : 8 €, réservation conseillée au 06 75 02 87 18.

Samedi 22 juillet, au cinéma d’Entraygues, à 20 h 30, accueil/ buvette/conférence. Olivier Assouly, philosophe, vous accueillera avec un propos sur "L’art et l’argent". À 21 h, film "How to steal a Million" (Comment voler un million de dollars), de W. Wyler, 1966, (USA), 2 h 30 mn, VOST comédie, avec Audrey Hepburn et Peter O’Toole, entrée 5 €. Trafic de fausses œuvres d’art illustré par une comédie merveilleusement interprétée.

Dimanche 23 juillet, au cinéma d’Entraygues, à 18 h 30 cinéma jeunesse "Le lion et les trois brigands" de Rasmus A.Sivertsen, 2023, comédie musicale, (Norvège), 80mn : comment évoquer marginalité et vol, ordre et loi en musique et avec humour ! Entrée 3 € pour tous.

À 21 h, ciné-concert et clôture du festival avec "Le Dernier des hommes" (Der letzte Man), film muet (Allemagne) de F.W. Murnau, 1924, avec la composition originale de Arik Strauss, pianiste de jazz et auteur-compositeur. Fortune et infortune d’un vieux portier d’un hôtel chic et du très beau jazz au piano !

Entrée 5 €.