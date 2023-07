Rodez - Paris en train pour seulement 19 euros ? C'est encore possible, mais plus pour longtemps !

Depuis le début des vacances d'été 2023, il est possible de voyager en Intercités pour 19 euros. L'opération est toujours en cours et permet notamment de faire le trajet entre Rodez et Paris à ce tarif. Mais prudence : elle touche bientôt à sa fin !

La nouvelle avait été annoncée par Clément Beaune, en personne, en gare de Paris-Austerlitz, vendredi 7 juillet 2023. Le ministre des Transports s'était emparé du micro pour officialiser le lancement d'un dispositif permettant de voyager en Intercités de jour et de nuit... pour 19 euros ! Paris - Rodez concerné... "Pour faciliter les choses, nous allons mettre en vente dès aujourd'hui 200 000 billets à 19 euros sur tous les Intercités, de jour et de nuit. Alors essayez d'en profiter au maximum !", avait déclaré le ministre. Ce qui représentait une excellence nouvelle pour les voyageurs ruthénois, puisque la ligne Paris - Rodez fait partie des Intercités de nuit. En effet, les trains Intercités ne desservent pas moins de 135 destinations, avec 14 lignes. Sept de jour, et sept de nuit. Pour rappel, voici celles de jour : Béziers – Clermont-Ferrand

Nantes – Bordeaux

Nantes – Lyon

Toulouse – Hendaye

Bordeaux – Toulouse – Marseille

Paris – Clermont-Ferrand

Paris – Limoges – Toulouse Et enfin, celles de nuit : Paris - Toulouse

Paris - Rodez

Paris - Latour-de-Carol

Paris - Cerbère

Paris - Lourdes-Hendaye

Paris - Briançon

Paris - Nice ... mais plus pour longtemps ! L'opération, qui a commencé le 7 juillet, concerne des voyages allant jusqu'au 31 août 2023. Mais pour réserver ces mêmes billets à 19 euros, la marge est beaucoup moins grande. Leur mise en vente prend bientôt fin : c'est le 15 juillet que l'opération se termine. Autrement dit, si vous souhaitez vous rendre dans la capitale à moindre coût cet été, il ne faut pas tarder pour vous procurer les billets ! Ces derniers sont disponibles sur tous les canaux de vente (agences de voyages en ligne, guichets, bornes libre-service)". Pour en réserver, vous pouvez vous rendre sur ce lien.