Espalion. Une nouvelle équipe dirigeante pour le RCENA

C’est un bureau très largement renouvelé qui a été porté à la tête du club lors de la dernière assemblée générale.

Après le mot d’accueil et ses remerciements au Sénateur Jean-Claude Anglars, à Pierre Plagnard représentant la municipalité et la Communauté de communes, à Robert Costes pour la mairie de Bozouls pour leur présence, il revenait au coprésident Jérôme d’Antraygues de dresser un rapide bilan de la saison écoulée.

Des effectifs en forte progression

Première grosse satisfaction, le club compte aujourd’hui près de 350 licenciés avec une forte augmentation (+75) due principalement à l’école de rugby (+36) à la catégorie M16 (+17) et à la création d’une équipe féminine loisirs. Des effectifs provenant de près de quarante communes et de trois Communautés de communes. Ce qui justifie pleinement l’appellation Rugby Club d’Espalion et… Nord Aveyron. Autre satisfaction l’évolution notable des éducateurs ayant le Brevet Fédéral. Même s’il convient de poursuivre cet effort de recrutement. Rançon de ce succès, le manque de dirigeants et de bénévoles se fait parfois ressentir pour assurer une bonne marche de ce club "imposant". Le président a lancé un appel et a tenu à remercier les compagnes et amies des joueurs qui ont régulièrement suppléé avec efficacité le manque de bénévoles pour tenir la buvette et lors des réceptions d’après match.

Le club s’est aussi réjoui de voir Benjamin Douay, en formation par alternance au club, valider sa formation. C’est tout à l’honneur du club et de son tuteur Thierry Bonicel.

Des structures saturées

Cet effectif imposant et l’arrivée de plus en plus conséquente de licenciées féminines font ressentir l’insuffisance grandissante des infrastructures sportives de plein air, autant des vestiaires que des terrains. Le problème est encore plus aigu lorsque les matchs se cumulent avec ceux de l’USE. Par exemple lorsqu’un se retrouve avec un seul vestiaire de 15 m2 pour deux équipes de 22 joueurs. La balle est lancée dans le camp des collectivités.

Autre satisfaction : le club dispose de trois arbitres. Christopher Roumier et Lucie Prunière ont été promus.

De bons résultats sportifs

Saison faste pour le club puisque toutes les équipes cadets, juniors, équipe réserve et équipe de fanion ont été qualifiées pour les phases finales du championnat d’Occitanie.

Des finances saines

Le trésorier a présenté un bilan financier parfaitement équilibré à hauteur de 180 000 €.

Un petit tour de force, fruit d’une gestion rigoureuse lorsque l’on constate l’affrètement de plusieurs bus chaque week-end pour assurer les déplacements des diverses équipes. Le soutien des collectivités et des partenaires a donc été bien utile.