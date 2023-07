Bébé sans tête retrouvé sur une plage en Espagne : ce que révèlent les premiers résultats de l'autopsie

Une terrible découverte avait été faite, mardi 11 juillet 2023, sur la plage de la Costa Daurada, près de Tarragone, en Espagne. Les premiers résultats de l'autopsie pratiquée sur le corps retrouvé sont tombés.

Un opérateur de la brigade de nettoyage avait fait une effroyable découverte sur une plage de la Costa Daurada, à Roda de Berà, près de Tarragone, le mardi 11 juillet : le cadavre sans tête d'un bébé avait été retrouvé. Les premiers résultats de l'autopsie sont tombés.

Une fillette de six mois

Le journal El Periodico a révélé les premières données médico-légales. Les enquêteurs en savent désormais plus sur le corps du bébé, retrouvé sans tête. Le sexe tout d'abord : il s'agit d'une fille. L'âge, ensuite : alors qu'initialement, un chiffre compris entre 2 et 3 ans était évoqué, c'est, en réalité, beaucoup moins : l'enfant n'aurait pas plus de six mois. Toujours selon les éléments rapportés par l'autopsie, le corps a passé "entre quinze jours et deux mois dans l'eau", avant de terminer sa course sur le sable, près de Tarragone.

"Une poupée", selon des témoins

Nos confrères espagnols expliquent également que selon plusieurs témoignages, des baigneurs avaient bel et bien aperçu le cadavre de l'enfant lundi 10 juillet, soit la veille de sa formelle découverte. Seulement, ils n'y ont pas prêté une attention particulière, puisqu'ils affirment qu'ils pensaient avoir affaire à "une poupée".

D'autres tests pratiqués

Des tests ADN vont encore être pratiqués sur la dépouille de la fillette, et ensuite analysés. Les enquêteurs doivent aussi définir l'origine de la mort de l'enfant : accidentelle ? Criminelle ? Il est encore trop tôt pour y répondre. Les courants marins des derniers mois vont, enfin, être étudiés, afin de savoir d'où vient le corps du bébé.