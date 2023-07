Cyclisme : à mi-course, Jérémy Boudignon tient toujours le maillot de leader du Challenge sur route

Après le Grand Prix de Rodez, vendredi 14 juillet, le coureur du club d’Issoire compte bien défendre sa première place sur les routes aveyronnaises. Mais on n’est encore qu’à mi-parcours !

La course au titre est loin d’être finie sur la route du Challenge départemental. Après le Grand Prix de Rodez, qui a vu l’Albigeois Hugo Badorc l’emporter au sprint vendredi 14 juillet, il reste encore six des douze épreuves du calendrier à courir. Il y a tout juste une semaine, Jérémy Boudignon (Issoire cyclisme), vainqueur du Grand Prix de Millau fin avril, prenait le maillot de leader à son coéquipier Damien Albaret, au bout du Grand Prix de Decazeville.

"Si je peux jouer le classement, je le ferai"

Le lauréat du Challenge 2021 n’a pas pu prendre le départ des trois dernières manches et pointe désormais à la troisième place. Et Boudignon, installé près de Marvejols en Lozère, compte bien protéger sa tunique blanche lors des prochains rendez-vous. "On va essayer de la défendre, en fonction des objectifs à venir du club. Mais si je peux jouer le classement, je le ferai", assurait le leader à l’arrivée sur l’avenue Victor-Hugo. Avant de préciser : "J’avais couru quelques manches l’année dernière. Mais c’est la première fois que je fais vraiment le Challenge." Et cette année, il est particulièrement disputé.

À mi-parcours, si Boudignon a pris un peu d’avance avec 22 points de plus que son dauphin Julien Cayssials (Guidon decazevillois), six coureurs comptent plus de 70 points. Et le Decazevillois, victorieux au classement 2022, n’a pas dit son dernier mot. À l’image des attaques qu’il a placées dans le final de la nocturne ruthénoise pour titiller le porteur du maillot blanc. Ce qui a d’ailleurs payé car Cayssials a grappillé trois points sur Boudignon grâce à sa 7e place.

La prochaine étape est prévue dans moins d’une semaine, samedi 22 juillet à Villeneuve. Une course orchestrée par le Guidon decazevillois qui verra les coureurs ayant participé aux quatre épreuves de juillet être récompensés de 20 points bonus. De quoi encore faire bouger le classement.