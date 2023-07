"La baignade est déconseillée" : appel à la plus grande prudence dans quatre départements, ces 15 et 16 juillet

Quelques jours après avoir déjà fait l'objet d'un appel à la prudence, les courants de baïnes ont de nouveau été mentionnés pour ces samedi 15 et dimanche 16 juillet, dans plusieurs départements de la côte atlantique.

Pour le premier week-end de juillet 2023, la préfecture de Nouvelle-Aquitaine avait déconseillé la baignade sur le littoral en raison des courants de baïne. Un appel réitéré, pour ces samedi 15 et dimanche 16.

"Baignade déconseillée"

Dans un communiqué, les services de l'Etat indiquent que "la baignade est déconseillée sur le littoral", et cite ainsi les quatre départements situés au bord de l'océan Atlantique : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et enfin la Charente-Maritime. "Les journées de samedi 15 et dimanche 16 juillet 2023 sont classées à risque maximal pour les courants de baïnes. La baignade est fortement déconseillée", insiste la préfecture.

\u26a0\ufe0f \ud83c\udf0a Ce week-end le risque est maximal pour les courants de baïne sur le littoral aquitain.



Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Ces courants peuvent facilement vous entraîner vers le large.



\ud83d\udc49 Pour votre sécurité, baignez-vous dans les zones surveillées. pic.twitter.com/AW3jvy13yr — Préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde (@PrefAquitaine33) July 14, 2023

Un courant dangereux

Pour rappel, baïne signifie "petit bain" en gascon, et se présente sous la forme de successions de cavités régulières, qui donnent l'impression d'avoir affaire à des piscines naturelles situées sur le bas de la plage.

Le déferlement de vagues alimente le fonctionnement du courant de baïne. "Plus la hauteur des vagues est importante, plus on a de chance d'observer des courants de baïne lors de la marée montante", explique le site sauveteur-aquatique.fr.

Des courants qui sont particulièrement forts et peuvent, très facilement, entraîner les baigneurs vers le large.

Quels conseils ?

En marge de son communiqué, la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine livre trois conseils fondamentaux. Le premier s'adresse aux parents, et les invite à "surveiller vos enfants en permanence". Le second est de "tenir compte de votre forme physique", et enfin, le dernier est de "prévenir un proche avant de se baigner et respecter les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade".