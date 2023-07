Baignade déconseillée dans l'océan : qu'est-ce que la baïne, ce phénomène qui empêche de faire trempette ?

Si vous souhaitez rallier le littoral de l'Atlantique pour aller vous y baigner, prudence : la préfecture de Nouvelle-Aquitaine a alerté sur un phénomène à prendre au sérieux.

Les vacances d'été approchent. Les nombreuses plages qui occupent les littoraux français vont être, forcément, très courtisées, comme lors de chaque saison estivale. Mais prudence si vous souhaitez partir du côté de l'Atlantique...

Courants de baïne

En effet, ce dimanche 2 juillet, la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine alerte : "risque maximal courants de baïne sur le littoral. Chaque année, des nageurs sont emportés et se noient. Ces courants sont particulièrement forts et peuvent facilement vous entraîner vers le large".

Pour votre sécurité baignez-vous entre les drapeaux des postes surveillés

Baïne... kézako ?

Comme le rappelle le site sauveteur-aquatique.fr, en gascon, baïne signifie "petit bain". Elle se présente sous la forme de successions de cavités régulières, qui donnent l'impression d'avoir affaire à des piscines naturelles situées sur le bas de la plage. Et cela représente un danger : en effet, "on y trouve du courant, étroit et dirigé vers le large. On en trouve le long du littoral aquitain", poursuit le site.

Celui-ci explique que le déferlement de vagues alimente le fonctionnement du courant de baïne. "Plus la hauteur des vagues est importante, plus on a de chance d'observer des courants de baïne lors de la marée montante."

Journées à risque

Ce ne sont donc pas moins de quatre départements, les littoraux aquitains, qui sont concernés par cet appel à la prudence : la Charente-Martime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Si la journée de dimanche 2 juillet voit le risque de baïnes être élevé au rang maximal (5/5), le lundi 3 juillet sera aussi sous haute surveillance, puisque le risque est évalué à 4/5, comme l'annoncent nos confrères de France 3 Nouvelle-Aquitaine.