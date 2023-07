Canet-de-Salars. Nouveau à Salles-Curan : le centre aquatique sera opérationnel en 2025

Cet établissement "4 saisons" arrive bientôt !

À l’invitation d’Arnaud Viala, président de la communauté de communes Lévezou-Pareloup et président du conseil départemental de l’Aveyron, une réunion de travail s’est tenue récemment à Canet-de-Salars en présence du préfet de l’Aveyron, Charles Giusti ; de la sous-préfète de Millau, Véronique Martin-Saint-Léon ; de la conseillère départementale et présidente de Micropolis Nadine Fraysse, et des dix maires de la communauté de communes.

Francis Bertrand, maire de Canet, présentait en préambule sa commune au Préfet et à la sous-préfète, puis laissait la parole à Arnaud Viala qui exposait les projets et les enjeux de ce territoire rural résolument tourné vers le futur. Il posait le diagnostic des forces et des faiblesses du territoire, en trois axes stratégiques : l’équipement en infrastructures modernes, les services à la population en adéquation avec chaque tranche d’âge, et l’attractivité sous toutes ses formes.

Il exposait les différents pôles de compétences : développement économique des zones d’activités, service à la population, environnement, infrastructures (voirie d’intérêt communautaire), aménagement de l’espace, ainsi que quelques chiffres et actions clés en 2022 et 2023.

Un établissement "4 saisons"

Il rappelait que le projet phare reste le centre aquatique prévu sur Salles-Curan, en milieu rural, à mi-chemin entre Millau et Rodez, qui sera un établissement "4 saisons" dont la réception des travaux de construction et l’ouverture sont prévues en 2025, sans oublier le développement des actions du pôle petite enfance, l’élargissement du Point Info Senior, le projet d’extension de la Zone d’Activité à la Glène en bordure de la RD 911, le service de la cuisine centrale à Vezins… ainsi que la création de l’Agence d’Attractivité du Lévézou sous forme de GIP, et l’étude de la fusion des deux communautés de communes Lévézou-Pareloup et Pays de Salars.

Un tour de table a ensuite été fait pour que chaque maire puisse présenter sa commune et évoquer le ou les projets en cours sur leurs territoires respectifs.

Le Préfet abordait ensuite la sécurité des Maires et désirait que l’on fasse remonter tout événement qui porterait atteinte à la personne du Maire. Il se disait heureux d’aller à la rencontre des élus des communes rurales et mesurait l’importance du futur au nombre de projets énoncés.

La réunion de travail terminée, tous les protagonistes se dirigeaient vers les sites de Pareloup à Arvieu, Les Verhnes 1 à Salles-Curan, le plateau de santé à Vezins-de-Lévézou et Micropolis à Saint-Léons.