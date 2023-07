VIDEO. Aveyron : une première édition réussie pour la course de caisses à savon de Peyre

Le village de Peyre accueillait sa première course de caisses à savon, samedi 15 juillet. Des pilotes aux véhicules variés et de tout âge ont tenté de décrocher le meilleur temps pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Le soleil apparaît par intermittence, ce samedi 15 juillet à Peyre, pour le plus grand plaisir des pilotes. Emmitouflés dans leur épaisse combinaison, un peu d'air frais ne leur fait pas de mal après une descente intense. "Il y a toujours cette montée d'adrénaline, explique Dominique Julliard, pilote de caisses à savon depuis plus de 15 ans, venu des Bouches-du-Rhône pour la course. C'est une super piste avec un bon enrobé et de bons virages." Le coureur expérimenté ne semble pas regretter d'avoir fait le déplacement. "Ici ça vaut vraiment le coup, les descentes sont adaptées. On se régale", conclut-il.

Les pilotes n'ont pas le temps d'apprécier la vue. Clément Arnal

Les spectateurs aussi se régalent, disséminés le long des 653 mètres de course, sur la route Thérondels, bloquée à la circulation pour l'occasion. Chacun des 51 pilotes est encouragé lorsqu'il passe devant la foule, d'autant plus au niveau des virages, où le public se masse. Si les plus petits apprécient évidemment le spectacle, parents et adultes semblent aussi retomber en enfance au moment de voir débouler ces engins atypiques. Un partage qui plaît au maire de Peyre, Olivier Julien. "On a une ambiance très familiale ce matin. Les gens sont heureux, ils voient de la vitesse et du spectacle avec quelques petites sorties de route. C'est l'occasion d'avoir de l'animation dans la commune."

Qui dit descente, dit montée ! Clément Arnal

Une première réussie pour le petit village troglodyte qui envisage déjà d'organiser d'autres éditions. La journée s'est terminée par un repas et une soirée dansante sur les hauteurs de Peyre.