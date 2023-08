"Des produits à prix coûtants" : comment cette commune de l'Aveyron veut sauver le pouvoir d'achat avec son épicerie anti-crise et citoyenne

Au pied du viaduc de Millau, Comprégnac font partie des 20 000 communes françaises sans le moindre commerce. Caroline et Anne ont donc décidé de créer une épicerie anti-crise et citoyenne. Une initiative qui aura les honneurs de M6 le 10 septembre.

Face aux prix qui augmentent et aux fins de mois toujours plus difficiles, de nombreuses familles cherchent de nouvelles solutions pour s’en sortir. Et s’il fallait passer au système D ?

Bientôt à "Zone interdite"

Pendant un an, une équipe de Zone interdite, émission phare de M6, a suivi le quotidien des Français qui sont devenus adeptes de la débrouille.

Nouvelles habitudes, solidarité ou idée géniale : comment inventent-ils de nouvelles manières de vivre mieux en dépensant moins ? Des questions que se sont posées Caroline et Anne qui ont créé une épicerie anti-crise et citoyenne : Bouge Ton Coq à Comprégnac.

Jusqu'à 30 % moins chers qu'en grande surface

Comme 20 000 communes en France, ce village installé au pied du viaduc de Millau n’a plus aucun commerce. Alors les habitants se sont lancés dans un projet qui pourrait à la fois sauver leur village et leur pouvoir d’achat ! Ils souhaitent ouvrir une épicerie d’un nouveau genre avec uniquement des produits à prix coûtant, jusqu’à 30 % moins chers qu’en grande surface.

Ouvrir 2 000 épiceries en France

Un commerce anti-crise et solidaire, développé par Bouge Ton Coq, une association qui projette d’ouvrir deux mille épiceries dans tout le pays. Pour y arriver, Caroline et Anne, les deux habitantes qui mènent le projet vont devoir apprendre à devenir commerçantes et ce n’est pas simple, comme vous pourrez le découvrir dans l’émission Zone interdite qui sera diffusée sur M6 le dimanche 10 septembre à 21 h 10.