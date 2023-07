Vu du ciel. Votre été en Aveyron : Peyre, un village accroché à la falaise

Un village construit contre une falaise au pied du viaduc de Millau, c’est ce que propose Peyre. Un lieu à visiter pour sa beauté mais aussi pour sa longue histoire.

C’est à la sortie de Millau, au pied du plus haut viaduc d’Europe, que l’on trouve Peyre. Classé au rang des "plus beaux villages de France" depuis 2003, le village fête donc les 20 ans de ce label spécial. Spécial, mais logique, tant le village connaît une histoire et une architecture atypiques. Une histoire contée par Clément Régi, 52 ans et citoyen du village depuis sa tendre enfance. En participant activement au maintien de la beauté de Peyre, le faisant parfois visiter, il est irréprochable sur son histoire.

La falaise comme ressource

Une histoire chargée puisqu’elle commence dès l’époque paléolithique, avec les premières habitations humaines dans les creux de la falaise. Une falaise qui surplombe encore aujourd’hui le village et qui est, avec les sources d’eaux descendant dans la cité, encore aujourd’hui la principale ressource pour les bâtisses du haut. Ainsi, les hautes rues du village actuel sont construites pour certaines contre la falaise qui sert de premier mur.

Le calcaire fait aussi son travail, grâce à des centaines de milliers d’années d’écoulement de la source d’eau du village sur les pierres de la falaise. Ce phénomène crée donc une pierre de bonne matière longtemps utilisée dans les carrières et pour les fondations des maisons. On la trouve encore notamment sur l’ancienne église troglodytique. Cela crée une démarcation frappante entre les bâtisses anciennes et les plus récentes des basses rues. Un phénomène "intéressant si l’on sait lire les pierres, preuve de notre histoire" , souligne Clément Régi.

"Un village fait par les habitants"

L’histoire récente du village a connu différentes étapes, entre guerre protestants / catholiques et les carrières utilisées pour les villages du comté de Millau. Le village connaît un renouvellement au 18e siècle, avec la construction des basses rues et l’aménagement de nombreuses familles. Aujourd’hui, Clément Régi reconnaît une "centaine d’habitants dans le village qui reste très fréquenté de mars à décembre".

Un village aux nombreuses ruelles dans lequel les habitants "se battent pour qu’aucun commerçant ne s’installe, garder l’histoire d’un village fait par les habitants, uniquement du commerce local", selon ce citoyen. Commerces locaux qui vont des vignes qui arpentent l’est du village jusqu’à l’amande, spécialité locale, "qui est la première source de revenu dans le village". Un village impressionnant dont l’histoire est à découvrir en s’y rendant. De quoi admirer des maisons et l‘église implantée au cœur de la falaise.