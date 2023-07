Aveyron : Patrick Froissart expose ses toiles à la bibliothèque d'Espalion

Après Bozouls, le café Bras de Rodez, Patrick Froissard expose à Espalion

Le vernissage de l’exposition des tableaux de l’artiste s’est déroulé récemment à la bibliothèque. Devant une vingtaine de personnes, Zina Dali, responsable de la bibliothèque, accueille le peintre, en le remerciant de se poser ici. Elle remercie pour leur aide les élus, Mathilde Bésayrie, chargée de la communication municipale et les bénévoles de la bibliothèque, pour l’organisation de cette exposition.

"Arrêté jeune le dessin, repris sur le tard"

" Arrêté jeune le dessin, repris sur le tard" : à travers cette phrase, Patrick Froissart explique que sa passion de la peinture s’est développée lors du Covid. Et ce, pour "écrire mes états d’âme, faire le point sur ce que j’ai vu dans le monde lors de mes voyages", mais aussi durant sa carrière d’enseignant dans les lycées français à l’étranger. Il a voulu à son humble niveau "réparer un peu les choses par le dessin pour recréer de l’harmonie là où il y a de la distension et du malheur". "Je crois à la beauté des choses simples", la forêt proche de sa maison, l’Aubrac, les bâtiments, la mer, la montagne sont source d’inspiration. L’abstrait est le style choisi par l’artiste comme "un simple trait bleu" ou "le noir et le blanc, j’aime beaucoup Soulages". L’ensemble de ses œuvres est un mélange de différents styles de peinture. Le peintre utilise entre autres l’acrylique, l’encre de Chine, le brou de noix ou le café. L’essentiel de ses outils est le couteau, le racloir, le pouce ou l’index. Après les applaudissements du public, le maire Éric Picard a remercié Patrick Froissart de sa présence et de ses explications, et il a tenu à préciser : "Je vous rassure, j’ai arrêté jeune la peinture mais je ne reprendrais pas sur le tard."

"Les dons à la Croix-Rouge, c’est un aboutissement"

Comme les précédentes expositions, Patrick Froissart reversera l’intégralité du montant des ventes de ses tableaux à l’antenne locale de la Croix-Rouge d’Aveyron, qui le dépensera au sein du département. "On peint aussi pour ceux qui ne sont pas là aujourd’hui et qui ont besoin de tant de choses."

L’exposition durera jusqu’au 29 juillet à la bibliothèque municipale aux horaires d’ouverture. Bibliothèque municipale, 11 avenue de la gare, Tél. : 0 5 65 44 19 22.