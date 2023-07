Comps-la-Grand-Ville. Le maire et son conseil municipal présentent l’adressage à la population

Plusieurs habitants du village sont venus découvrir le nom ou le numéro (numérotation métrique) de leur nouvelle adresse ; les numéros attribués aux propriétés représentent la distance en mètres, séparant le début de la voie et l’entrée de l’habitation. Sylvie Lajugie, adjointe au maire, était préposée à ce travail d’adressage pour le moins fastidieux qui a mobilisé toute l’équipe municipale. La conseillère municipale explique : "Nous avons conservé tous les noms de rues existants (sur le bourg). Pour les nouvelles voies nous avons recherché la cohérence, exemple rue du Lebous qui va de la fin de la rue des Lacs jusqu’aux 4 routes (cette route passant par le village du Lebous), de même pour, route de Mazars, de La Barthe, de Pont de Grandfuel...". Sylvie poursuit : "Pour les lotissements nous ne pouvons pas conserver ‘lotissement’ mais choisir ‘impasse’ si sans issue ; ou ‘rue’ dans le cas contraire ; il ne peut pas y avoir deux types de voies différentes avec le même nom. Exemple, au lotissement La Cibadière, comme nous avons créé la route de La Cibadière depuis la place du Couderc (place de l’école), ce lotissement devient ‘impasse de la mésange’ (parce qu’il y a des mésanges chez certains habitants…). Dans d’autres cas nous avons repris des noms de parcelles, de lieux ou d’éléments du paysage avoisinant, parfois du patrimoine (rue du Batut, rue de la Croix, impasse des quilles de huit, chemin du château de Vareilles, impasse du puits, des chênes, des tilleuls…)". Enfin les habitants des hameaux pourront toujours accoler le nom du lieu-dit à leur adresse officielle. Et Sylvie termine en précisant : "Pour les organismes officiels, les secours… ce qui compte c’est par exemple, ‘95 rue de la Croix 12120 Comps-la-Grand-Ville’ mais pour le facteur, les livreurs, le nom du hameau ou du lieu-dit est un plus". L’équipe d’adressage a fait preuve d’imagination tout en restant le plus neutre possible. Avec le maire et à l’aide de plusieurs plans, ils ont donc présenté aux habitants qui se sont déplacés à la mairie ce 2 juillet, les noms et numéros qui leur sont attribués, quand cela a été fait. Ce travail d’adressage devrait se terminer vers la fin de l’année avec la pose des plaques des rues et un pot offert par la mairie.