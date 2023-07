Onet-le-Château. Les enfants du CLSH ont fabriqué des robots martiens

Déjà la première semaine de ces vacances d’été est terminée et elle s’est achevée par une animation que les plus grands ont grandement appréciée.

En effet, c’est durant cette même semaine que le Patio-centre social organisait en partenariat avec le CNRS et Planète Sciences, son Pati’Onet Sciences "un espace dans ma ville" !

Les enfants ont donc pu, durant tout un après-midi, fabriquer leur robot-martien (notre photo), avec l’aide et les précieux conseils des animateurs du centre, avant de le faire rouler sur Mars et se familiariser avec les étoiles et les planètes, dans le planétarium.