Decazeville. Pause estivale pour les judokas

Les licenciés du Judo-club du Bassin Houiller ont terminé leur saison, ils vont ranger leurs kimonos le temps d’un été. Mais lors des deux dernières séances, le dojo de l’avenue Léo-Lagrange, à Decazeville, a connu beaucoup d’activités et d’animations.

Tout d’abord, il y a la remise des diplômes, barrettes et ceintures qui marquent les progrès accomplis tout au long de l’année sportive. Chaque enfant a été appelé à tour de rôle et s’est vu remettre ses récompenses, avec beaucoup de fierté pour les parents.

Puis, il y a eu un entraînement collectif qui clôture la saison, avec toutes les catégories d’âges confondues, des plus petits aux adultes, apportant beaucoup de dynamisme et de joie, surtout pour les plus jeunes.

Avant de se quitter et de se souhaiter de bonnes vacances, un pot de l’amitié a réuni les judokas, les dirigeants du JCBH et les parents.

Ajoutons que le JCBH a proposé par ailleurs un atelier yoga, courant mai, étalé sur 8 séances, qui a été apprécié.

Une opération qui devrait être renouvelée.