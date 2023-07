Quilles de huit : retour triomphant d'Alizée Aldebert (Huparlac) sacrée championne de l'Aveyron

Dimanche 16 juillet à Sébazac, la quilleuse a écrit son nom sur le bouclier des maîtres joueuses pour la deuxième fois, cinq ans après son premier titre départemental. Elle a abattu 208 quilles. Et Lola Vidal (Trémouilles) et Alexia Calviac (Luc) ont complété le podium, toutes les deux montant sur la deuxième marche grâce à leur score de 205.

"Quand je vois comment avait commencé la saison… Je suis super heureuse d’en être arrivée là", se remémorait Alizée Aldebert, dimanche 16 juillet , sur les terrains de Sébazac. La quilleuse d’Huparlac avait déjà commencé à fêter son sacre de championne de l’Aveyron acquis avec 208 quilles, mais elle prenait encore plus conscience du chemin qu’elle a parcouru depuis le printemps. Rembobinons.

D'une blessure au titre

Lors de la première manche du championnat, le 16 avril au Nayrac, la Nord-Aveyronnaise a reçu une quille dans la tête. L’accident lui a causé un traumatisme crânien et une perte momentanée de l’ouïe. Et évidemment, cet événement l’a écarté un temps des terrains de quilles.

Aldebert a pris sa première revanche quand elle est revenue sur le terrain pour la troisième manche en signant un superbe 61. "Recommencer avec ce score et finir comme ça, sur le titre, c’est génial", se réjouissait-elle. En se souvenant : "Après l’accident, j’ai reçu beaucoup de messages de bienveillance, même de gens que je ne connaissais pas. Ça m’a vraiment fait chaud au cœur, je suis très reconnaissante de la famille des quilles."

Une journée et un final très serré

La nouvelle championne d’Aveyron, qui avait déjà remporté le titre en 2018, remarquait surtout qu’un détail avait fait la différence : "Pour une fois que j’arrivais sans être stressée !", riait-elle. D’autant qu’il fallait être dans le rythme, dimanche, pour garder un pied en haut du classement. En témoigne l’infime écart qui séparait les quilleuses, chez les maîtres joueuses comme chez les espoirs, avant la dernière partie.

Aldebert était deuxième, à une longueur d’Alexia Calviac (Luc). Mais le top 6 se tenait en seulement trois quilles. Et les écarts ne se sont pas tant desserrés au bout de la journée. Si Alizée Aldebert est passée en tête grâce à son 54 final, Lola Vidal (Trémouilles) a signé la plus belle remontée en passant de la septième à la deuxième place grâce à une dernière partie à 57.

Elle rejoignait Alexia Calviac, concluant par un 50, pour un total de 205. Et derrière, Amélie Viguier (Florentin) et Marion Béteille (Luc) terminaient ex æquo au pied du podium avec 204 quilles. Cette bataille de haut niveau n’a pas manqué de donner aux individuels départementaux un avant-goût de championnat de France.