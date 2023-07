Tennis : duel de titans entre Alcaraz et Djokovic, où et quand suivre la finale du tournoi de Wimbledon ?

La finale du tournoi de Wimbledon se tient ce dimanche 16 juillet 2023, et met aux prises l'Espagnol Carlos Alcaraz et le Serbe Novak Djokovic. Où et quand suivre la finale ?

Les deux grands favoris du tournoi se retrouvent en finale. Ce dimanche 16 juillet 2023, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, respectivement leader et deuxième au classement ATP, croisent le fer pour le sacre, à Wimbledon. Les retrouvailles après Roland-Garros L'Espagnol et le Serbe vont s'affronter seulement cinq semaines après leur dernière bataille, qui avait eu lieu lors de la demi-finale de Roland-Garros. Explosif pendant les deux premiers sets où chaque joueur avait remporté une manche, le match a basculé lors de la troisième, quand Carlos Alcaraz a été touché par des crampes. Le numéro un mondial, diminué physiquement, a terminé la rencontre sans pouvoir remonter la pente : Novak Djokovic l'a remportée 3 sets à 1. Djokovic peut entrer (un peu plus) dans l'histoire Cette victoire en demi-finale avait permis au Serbe de disputer une balle de 23e Grand Chelem. Une occasion convertie Porte d'Auteuil par celui qui est devenu l'homme au plus grand nombre de sacres dans ces tournois majeurs, dépassant Rafael Nadal avec qui il était à égalité (22 victoires). Cela lui a également permis d'égaler Serena Williams, elle aussi titrée à 23 reprises en Grand Chelem. Mais Novak Djokovic a un autre record à aller chercher. Hommes et femmes confondus, c'est Margaret Court qui détient le record absolu de victoires en Grand Chelem : l'Australienne en a remporté 24. Le champion serbe pourrait donc égaler cette performance en cas de victoire contre Carlos Alcaraz, ce dimanche 16 juillet 2023. Alcaraz pour un deuxième tournoi majeur ? En face, l'Espagnol aux 20 bougies a donc une revanche à prendre. Déjà vainqueur de l'US Open en 2022, il disputera sa première finale sur le gazon de Wimbledon, ce dimanche. S'il s'impose à Londres, il remporterait donc son deuxième tournoi du Grand Chelem. Où et quand suivre la rencontre ? Le début de la rencontre est programmé à 15 heures. Cette finale du tournoi de Wimbledon sera diffusée sur beIN Sports 1.