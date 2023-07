Luc-la-Primaube. Repas de fin de saison à Prévinquières pour Rand’oxygène

Tous les éléments étaient rassemblés dimanche 25 juin pour le traditionnel repas de fin de saison organisé par le comité d’animations du club de randonnées primaubois Rand’Oxygène : soleil, cadre verdoyant et ombragé au bord de l’Aveyron au terrain de camping La Mouline à Prévinquières, des cuisiniers au top pour préparer un succulent repas, de l’apéritif au café arrosé d’une vieille poire de 10 ans d’âge apporté par Nanou !

Tous les participants ont apprécié le punch et les grillades de l’apéritif, le jambon grillé par Jean et l’aligot filé par les bras musclés des randonneurs, la salade de fruits frais et le gâteau à la broche nature ou marbré chocolat, spécialité de Jean.Dix-sept courageux randonneurs ont marché autour de Belcastel le matin. L’après-midi, fut rythmé par une petite sieste à l’ombre ou activités diverses : belote, boules, Mölkki, papotage avec toujours le même plaisir de se retrouver pour partager un moment de convivialité chère au club. Encore merci au comité d’animation qui ne ménage pas sa peine et améliore ses prestations au fil des années. Rand’Oxygène remercie également le maire de Prévinquières pour avoir mis à sa disposition ce site très agréable. Le 1er juillet, une trentaine d’adhérents se sont rendus pour une semaine dans le Jura aux Rousses. L’assemblée générale se tiendra le 15 septembre à l’Espace Saint-Exupéry à La Primaube durant laquelle les adhérents pourront découvrir les randonnées de la saison 2023-2024. Infos du club :

randoxygene12.e-monsite.com/