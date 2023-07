Aveyron : l’édition 2023 du Truck Show Laissac revient ce week-end, voici le programme

Plus de 150 camions seront exposés.

Mercredi 12 juillet, depuis la maison des transporteurs située sur la zone industrielle d’Arsac, l’association "Laissac Événementiel" présentait son évènement phare "le Truck Show Laissac 2023" qui aura lieu les 22 et 23 juillet.

Le président de l’association, David Minerva, a présenté la manifestation en soulignant les nouveautés de cette édition : à savoir une exposition de vieilles voitures à partir de 11 heures le dimanche et… quelques surprises. Après avoir remercié les différents partenaires, le programme a été décliné comme suit : Vendredi soir : soirée d’ouverture. À 19 heures : apéro concert au bar "la Bascul e" avec Anka.

Samedi : exposition ouverte à partir de 10 heures. Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 18 heures : parade des camions dans le village. 21 heures : repas et soirée Dancefloor

Dimanche : exposition ouverte à partir de 10 heures. 11 heures : exposition de vieilles voitures.16 heures : remise des prix du concours.

