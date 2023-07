En camping-car : quelles sont les règles de stationnement à respecter ?

De plus en plus de Français sont attirés par ce mode de vacances original, synonyme de liberté. Mais le camping-car est avant tout un moyen de transport soumis au respect des règles de circulation et de stationnement. Voici les règles à connaître pour éviter une amende en cas de stationnement.

La liberté qu’offre le camping-car ne doit pas faire oublier les règles de stationnement. À l’arrêt : ce qu'il faut savoir Si vous avez envie d’un certain confort, libre à vous de garer votre véhicule dans un terrain de camping. Vous pouvez aussi demander l’autorisation du propriétaire d’un terrain privé pour vous poser plusieurs nuits (trois mois maximum). En revanche, vous n’avez pas accès aux zones d’interdiction visées par arrêté municipal ou préfectoral (signalisation par panneaux ou barres de gabarit). La loi (article 443-9 du Code de l’urbanisme) s’oppose aussi à l’installation des camping-cars dans certains lieux :

- en bord de mer ;

- dans les bois, forêts et parcs classés comme espaces boisés à conserver ;

- à proximité immédiate d’un site classé ou inscrit ;

- dans les zones de protection (monument historique, par exemple) ;

- dans un rayon de 200 m autour d’un point d’eau captée pour la consommation. À noter que hors zones particulières, tout stationnement au même endroit pour une durée excédant sept jours est proscrit. Le maire peut de plus réduire cette durée par un arrêté municipal motivé. Qu'est-ce que le stationnement abusif ? Dans les zones touristiques délimitées par l’autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu’il est poursuivi pendant plus de deux heures après l’établissement du procès-verbal constatant l’infraction pour stationnement gênant. Le stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit une amende de 135 €. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. En revanche, n’hésitez pas à utiliser les aires de services (gratuites ou payantes) proposées par certaines communes. Vous y trouverez la plupart du temps des branchements électriques, un point de ravitaillement en eau potable avec possibilité de déverser les eaux usées, un conteneur pour les déchets. Dans l’idéal, adhérer à un club ou une association, est un bon moyen pour se sensibiliser aux règles et aux comportements à adopter. Contact : Fédération française des associations de clubs de camping-car : www.ffaccc.com www.ffcc.fr