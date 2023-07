Réquista. La belle sortie de l’Accordéon Club

Dimanche dernier, musiciens parents et amis de l’ACR se sont retrouvés pour une journée de détente et de découverte dans le Tarn-et- Garonne : à Vaissac, ils ont admiré un monde en miniature que Gérard Brion, son créateur leur a présenté : le petit Paris est une reproduction des principaux monuments de la capitale, entre lesquels il est aisé de déambuler. Un peu plus loin, la petite France les a fait voyager en miniature et à pas de géant, devant les plus beaux monuments du pays ; la visite se termine au moulin rouge où des automates exécutent la danse du french cancan. À Montauban, une croisière commentée sur le Tarn a permis l’observation des oiseaux, et des paysages traversés, tout en savourant le pique-nique tiré du sac. À Moissac la visite de l’abbaye et du cloître, a clôturé une journée au cours de laquelle un franc soleil a daigné se montrer au moment opportun des visites.

Au retour, Sandra la présidente a souhaité de bonnes vacances à tous, et rappelé les quelques sorties qui auront lieu durant l’été ainsi que la nécessité de travailler un peu malgré tout les partitions pour le prochain concours de novembre.