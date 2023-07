Laissac-Sévérac l'Église. La résidence de la Gaillolière en fête

Tout récemment, les habitants du clos de la Gaillolière se sont réunis pour un pique-nique près de la piscine de la résidence.

Une trentaine de personnes étaient présentes pour apprécier ce moment. Chacun avait su apporter des entrées aussi délicieuses que variées. Les jeunes se sont mis, non pas aux fourneaux, mais au barbecue pour préparer des viandes diverses où chacun a choisi selon ses goûts. Quant aux desserts, faits maison, ils étaient vraiment excellents. Ces mêmes jeunes ont eu à cœur de bien s’occuper des anciens qui ont été bien installés aux meilleures places et servis comme des rois. Qu’ils en soient vivement remerciés ! Les enfants ont profité de la pelouse pour mieux se connaître et partager leurs jeux. Comme il faisait chaud, quelques boissons, plus ou moins alcoolisées, ont été dégustées, mais avec modération. En définitive, ce fut une journée géniale qui s’est terminée par pas mal de plongeons dans la piscine et pour laquelle, il convient de remercier tous les participants et les organisateurs. L amitié est le maître mot de la résidence de la Gaillolière.