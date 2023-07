Saint-Christophe-Vallon. "L’aisance aquatique" au programme des petits écoliers d’Arc-en-Ciel

Du 19 au 30 juin, les 30 élèves de MS, GS et CP de l’école Arc-en-Ciel ont participé à une "classe bleue", un projet qui a pour finalité de perfectionner les compétences des enfants en aisance aquatique. Tous les après-midi, ils se sont rendus à la piscine de Marcillac où, sous l’égide de Sylvie Picard, conseillère pédagogique de la circonscription, ils ont appris à se familiariser avec l’eau afin de valider la première étape du "savoir nager" : être capable d’entrer dans l’eau, de se déplacer en autonomie et d’en sortir. Un objectif atteint au bout de ces 7 séances qui auront une suite l’année prochaine afin de progresser dans cette démarche d’apprentissage de la natation. Les parents des élèves, très investis dans ce projet, sont venus accompagner à tour de rôle les enseignantes afin que chaque enfant puisse avancer à son rythme. Carine Falguières, la directrice de l’école a remercié "toutes les personnes qui se sont investies dans ce beau projet, ainsi que la Communauté de communes et la Ligue de natation qui ont pris en charge le financement de ce dispositif".