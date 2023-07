Onet-le-Château. Le planétarium a été la vedette de la semaine

Durant toute la semaine dernière, toutes celles et ceux qui ont franchi la porte du Patio-centre social ont eu la tête dans les étoiles. En effet, en partenariat avec le CNRS et Planète-sciences, moult animations ont été proposées pour connaître un peu mieux notre système solaire et pourquoi pas faire naître des vocations de futurs scientifiques ou de futurs Thomas Pesquié ! Les planètes et les étoiles, la fabrication de robots, les objets en 3D, ou encore les fusées n’ont (presque) plus de secrets pour les participants, mais c’est le planétarium qui a eu le plus de succès, d’autant qu’il a aussi été le "plan B" pour la soirée prévue sur la colline de saint Mayme, pour observer le ciel : celui-ci étant tellement voilé, c’est via le planétarium que l’observation a pu être faite… Pour cette 2° semaine, le Patio change complètement de registre, puisque ce seront les arts (créatifs, musique, peinture, gym, danses…) qui seront à l’honneur, jusqu’à vendredi.

Toutes les animations sont gratuites, contact : 05 65 77 25 04.