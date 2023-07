Brommat. Les chasseurs font le point

Les membres de l’ACCA de Brommat se sont réunis dernièrement en assemblée générale à la salle Bruel. Après avoir salué les personnes présentes et fait les remerciements d’usage, le président, Philippe Fromage a fait un retour sur la saison 2022-2023 qui s’est bien déroulée. Au cours de cette dernière, le plan de chasse a été réalisé et 45 sangliers ont été prélevés. Au cours du comptage qui a eu lieu, 9lièvres, 41 chevreuils, 15 renards… ont été aperçus. Le bilan financier a ensuite été présenté par le trésorier Daniel Mayonade et approuvé. Les discussions ont ensuite principalement porté sur la sécurité (carnet de battues, rappel des règles de sécurité…) très importante pour le président.

La saison 2023-2024 a ensuite été abordée. Des lâchers de faisans et de perdreaux seront effectués. 40 bracelets (dont 10 tirs d’été) ont été attribués. Le ball-trap aura lieu à l’occasion de la fête et le quine se déroulera début 2024. Divers sujets ont ensuite fait l’objet de discussions. Au cours de la rencontre, le bureau a été reconduit : président, Philippe Fromage ; secrétaire, Michel Mialet ; trésorier, Daniel Mayonade.

Pour conclure cette rencontre, les chasseurs et leurs épouses se sont retrouvés autour d’un repas convivial.