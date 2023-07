Villecomtal. Un après-midi riche de découvertes à l’église de Servières

Très récemment, les membres de l’association Les Amis de Servières tenaient leur assemblée générale. Cette rencontre a été l’occasion de faire le point sur les actions menées en 2022 et les projets à venir : animation, travaux… Les personnes présentes autour de Patrice Philoreau, maire de Villecomtal, ont ainsi pu découvrir l’histoire de l’association, créée en 1991 et ses actions de restauration et d’animation de l’église de Servières, le plus vieil édifice de la commune, protégé Monument historique en 1992.

Le lendemain, une marche était proposée au départ de Villecomtal. Au long des pentes baignées par le Servan, des promeneurs sont partis à la découverte de Servières. Sur place, une cinquantaine de participants de tous âges se sont retrouvés pour une animation en trois temps. L’historien Thibaut de Rouvray a présenté l’histoire du site puis Joëlle Boscus, spécialiste des Enfarinés, a fait revivre leur saga, dont l’un des protagonistes, l’abbé Régis, est enterré non loin de l’église. Elle a enchaîné par la lecture d’un poème de Juliette Jaussely, écrivaine originaire de Saint-Félix-de-Lunel, écrit pour rendre hommage à Servières. Les vers étaient ponctués par des intermèdes musicaux, interprétés par Frédéric Dupuy, chef de chœur et chantre. Pour l’occasion, plusieurs vêtements religieux étaient exposés, ainsi que des objets liturgiques dont le reliquaire et la croix de procession de Servières (XIIIe et XIVe siècles), exceptionnellement présentés dans une vitrine trônant sur le maître-autel.

L’après-midi s’est terminé par le verre de l’amitié et la dégustation de quiche, pizza et fouace.

Chacun a pu ensuite reprendre le chemin ou la route, les yeux pleins de souvenirs de cette belle découverte du patrimoine.

Toute personne intéressée par les actions de l’association peut adresser un courrier électronique à l’adresse : lesamisdeservieres@gmail.com. Les personnes qui ont adhéré le 2 juillet peuvent donner leurs coordonnées afin de faciliter les contacts.