Baraqueville. Un padel en construction sur l’ancien terrain de quilles

Sur la plateforme de l’ancien terrain de quilles, un nouveau chantier vient de débuter. C’est de la construction d’un "padel" dont il s’agit. "De ques aquello bestio" nous demanderaient les anciens ?

Les jeunes eux, ne poseront pas la question car ce nouveau sport est très à la mode et en progression fulgurante. Pour le décrire de façon simple, on peut dire qu’on est sur un court de tennis entièrement muré par des vitres. Par conséquent, les rebonds sur les côtés font partie du jeu. C’est donc une structure permettant cette pratique qui est en cours d’installation près des courts de tennis.

La construction du sol a été confiée à la société Colas qui a déjà réalisé le chantier. La structure est maintenant en cours de montage. Ce projet a été chiffré à 73 000 €HT et est cofinancé par le conseil départemental (25%), l’Etat (35%), la Région (15%) et la Fédération française de tennis (10%).

Pour les intéressés à cette pratique, il faudra se rapprocher du club de tennis local TCB à qui la mairie en confiera le bon fonctionnement.

Il est également prévu dans un futur proche que d’autres équipements sportifs de proximité voient le jour à savoir une structure de fitness et une autre de pumptrack.

Toutes ont été souhaitées dans le but de parfaire le bien-être dans le village et dans ce cas précis, celui des jeunes. Ce credo a été affiché par la municipalité jusque dans son slogan et c’est cette fois, Olivier Arnal, élu en charge des équipements sportifs, qui porte ce projet.