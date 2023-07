Le Truel. "Wonderful", magnifique concert vocal

Jeudi 13 juillet l’église du village de La Romiguière ouvrait ses portes pour accueillir choristes et auditeurs en bon nombre. C’est la chorale "Cuesta Voce", venue tout droit des USA, riche d’une vingtaine de choristes (2/3 de dames pour 1/3 d’hommes). Les voix mêlées de l’ensemble magnifiées par quelques envolées de solistes tant féminins que masculins, ont envahi l’église et les oreilles attentives d’une assistance subjuguée par tant de talents ! Tonnerres d’applaudissements pour accompagner chaque morceau, et la sortie de la chorale, pour rejoindre dans la nuit tombée, le parvis de l’église (un peu dans le noir !) où généreusement offert par la commune et servi par quelques élus, le vin d’honneur permettait de prolonger encore quelques instants cette belle soirée où artistes et spectateurs se retrouvaient ensemble. Ce concert était organisé dans le cadre du "festival international choral en Aveyron".