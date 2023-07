Taussac. "Johnny" a mis le feu au village

Taussac était en fête récemment et tout a débuté le vendredi par un concours de belote avec 20 équipes récompensées. Samedi, c’était au tour de la pétanque d’animation de divertir les visiteurs avant de céder la place à la compagnie Impulsion de Ghislain Cayla avec la révolte de Nuage rouge. Impressionnant spectacle qui a captivé petits et grands par la qualité des cascades. Le soir, des repas proposés par les producteurs locaux ont rassasié le public venu assister à la soirée Johnny Hallyday. C’est Johnny Vegas, le sosie officiel du chanteur qui a enflammé la foule par un spectacle de qualité durant lequel toutes les générations présentes ont pu reprendre les succès connus de tous. Le bal, animé par New Concept Dance Floor a enchaîné après le spectacle pyrotechnique qui a embrasé la nuit. C’est par un petit-déjeuner aux tripous de Pépito que débuta la matinée de dimanche. Le vide-greniers, présent toute la journée dans les rues du bourg a bénéficié d’un soleil complice qui a réchauffé l’ardeur des concurrents des jeux intervillages organisés à la perfection par l’équipe des jeunes du village. Un coup de chapeau au comité des fêtes pour l’organisation de ces trois jours festifs.